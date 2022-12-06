Путін міг відправити на Кримський міст двійника, бо сам боїться, – експрацівник СБУ

Відео з візитом російського президента на частково зруйнований Кримський міст може бути постановочним, а роль Путіна міг зіграти його двійник.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, Путін боїться зайвий раз показуватись на публіці, і це спричинило зміну його образу з "мачо" на "бункерного діда".

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Що сталось з образом Путіна

На думку Івана Ступака, в перші 2 президентських терміни у Путіна був сформований образ так званого "Мачо".

Перші 2 терміни Путіна він постійно.. то дзюдо, то на коні, то на підводному човні, то пірнає з аквалангом і витягує якісь амфори,

– зазначає Ступак

Проте згодом цей образ зник, а замість нього з'явився образ "бункерного діда", який боїться навіть виходити за межі Кремля. А кожен такий вихід супроводжується величезною кількістю охорони, броньованих автомобілів, снайперів тощо.

Експерт порівняв публічні візити Зеленського та Путіна і зазначив, що імовірно Путіну хтось порадив здійснити візит до Криму, щоб стати на противагу Володимиру Зеленському, який не ховається і постійно відвідує різні міста України.

Він всюди з'являється (Володимир Зеленський – 24 канал) і образ "клоуна", створеного в російській пропаганді, він не відповідає дійсності. Виходить, що Путін більше клоун і більше боягуз, тому треба кудись виїжджати,

– сказав експерт.

Чи був Путін на мосту

За словами Івана Ступака, відео могло бути постановочним, оскільки воно виглядало доволі дивним, а сам Путін був у капюшоні.

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Мені здається це дійсно була якась постанова і це був його двійник. Оскільки незрозумілі фотографії його, позаду хтось знімав, оператор в машині. І коли він проходився по мосту він був постійно в капюшоні, таке, чисто номінально,

– зазначив Іван Ступак.

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