Путін міг відправити на Кримський міст двійника, бо сам боїться, – експрацівник СБУ
Відео з візитом російського президента на частково зруйнований Кримський міст може бути постановочним, а роль Путіна міг зіграти його двійник.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, Путін боїться зайвий раз показуватись на публіці, і це спричинило зміну його образу з "мачо" на "бункерного діда".
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Що сталось з образом Путіна
На думку Івана Ступака, в перші 2 президентських терміни у Путіна був сформований образ так званого "Мачо".
Перші 2 терміни Путіна він постійно.. то дзюдо, то на коні, то на підводному човні, то пірнає з аквалангом і витягує якісь амфори,
– зазначає Ступак
Проте згодом цей образ зник, а замість нього з'явився образ "бункерного діда", який боїться навіть виходити за межі Кремля. А кожен такий вихід супроводжується величезною кількістю охорони, броньованих автомобілів, снайперів тощо.
Експерт порівняв публічні візити Зеленського та Путіна і зазначив, що імовірно Путіну хтось порадив здійснити візит до Криму, щоб стати на противагу Володимиру Зеленському, який не ховається і постійно відвідує різні міста України.
Він всюди з'являється (Володимир Зеленський – 24 канал) і образ "клоуна", створеного в російській пропаганді, він не відповідає дійсності. Виходить, що Путін більше клоун і більше боягуз, тому треба кудись виїжджати,
– сказав експерт.
Чи був Путін на мосту
За словами Івана Ступака, відео могло бути постановочним, оскільки воно виглядало доволі дивним, а сам Путін був у капюшоні.
Що не так із візитом Путіна на Кримський міст: дивіться відео
Мені здається це дійсно була якась постанова і це був його двійник. Оскільки незрозумілі фотографії його, позаду хтось знімав, оператор в машині. І коли він проходився по мосту він був постійно в капюшоні, таке, чисто номінально,
– зазначив Іван Ступак.
Візити Путіна: що відомо
- 5 грудня Владімір Путін за кермом Mercedes відвідав Кримський міст. На думку політехнолога Михайла Штельмана, це було зроблено для отримання хоч якоїсь підтримки серед росіян, оскільки Путін почав асоціюватись із людиною, яка програє війну.
- Російські ЗМІ показали, як диктатор Владімір Путін проїхався кримським мостом, розраховуючи запевнити, що їхній президент нічого не боїться, однак навпаки, продемонстрували слабкість і страх диктатора.
- Після Кримського мосту зібрався на Донбас. Дмітрій Пєсков оголосив, що Путін збирається відвідати Донбас. Однак, чи дійсно цей візит відбудеться – велике питання, адже подібні повідомлення почали з'являтись ще влітку 2022 року, а через страх свого ж оточення, російський диктатор боїться з'являтись публічно.