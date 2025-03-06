Доленосний момент: чого чекати Україні від екстреного саміту ЄС

У Брюсселі 6 березня відбулося спеціальне засідання Європейської Ради. На ньому лідери низки країн говорили про подальшу підтримку України на тлі призупинення допомоги з боку США.

Зокрема під час зустрічі європейські лідери мали обговорити фінансові аспекти підвищення обороноздатності Євросоюзу, залучення фондів, створення нових. Як пояснив 24 Каналу кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, у порядку денному розгляд доленосних питань.

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Європа перебирає лідерство

На позачерговому саміті розглянуть різні дієві заходи, які можуть забезпечити сталий мир, припинення вогню. Також планують обговорити гарантії безпеки та можливість направлення миротворчих сил в Україну.

Вже відомо, що у Брюсселі перебуває Президент України Володимир Зеленський. Він мав зустріч з французьким колегою Еммануелем Макроном. Зараз Франція разом з Великою Британією намагаються стати "локомотивом" всіх процесів, відіграти лідерську роль у досягненні миру.

Важко прогнозувати, наскільки дієвим буде саміт. Скоріш за все, він стане майданчиком для дискусій, де багато питань обговорюватимуть вперше,

– сказав Станіслав Желіховський.

Є сподівання, що вдасться ухвалити рішення, щоб підтримати Україну в матеріальному еквіваленті, адже військова допомога від США призупинена, а наша держава постійно потребує зброї та боєприпасів.

Україна покращила свої позиції

Уже пролунали дуже важливі заяви. Наприклад, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив що Європа втратила багато часу, але тепер все зміниться. Це підтверджують лідери Франції та Великої Британії, бо розуміють, що Росія становить загрозу і для них.

У цьому саміті вбачають важливий, доленосний момент, говорять про те, що саме сьогодні все зміниться. Європа зрозуміла відповідальність, яка на ній лежить,

– наголосив експерт-міжнародник.

Зі свого боку Україна вже покращила свої оборонні можливості, виробництво різних типів і зброї, боєприпасів. Багато всього робиться в контексті виготовлення дронів, різних безпілотних систем. Також збільшилась підтримка від європейських партнерів.

Європа усвідомлює, що Росія не просунулась би так далеко, якби були ухвалені своєчасні рішення. Україні потрібні сильні переговорні позиції, можливість проводити контрудари та не відступати на фронті.

Хочеться, щоб позачерговий саміт був максимально продуктивним, а ухвалені рішення – якнайшвидше імплементували. Адже попереду багато викликів, які можуть зашкодити Україні.