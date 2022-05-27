Позачерговий саміт ЄС: яку підтримку Україні обговорять лідери Євросоюзу

30 – 31 травня в Брюселі відбудеться спеціальний, позачерговий саміт Європейського Союзу. На ньому обговорять питання підтримки України.

Саміт ЄС 30 – 31 травня

Про це в ефірі спільного мовлення розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, передає 24 канал. За його словами, на Саміті будуть обговорювати декілька важливих питань, які зараз найбільше турбують ЄС.

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Це продовольча, військова та енергетична безпека. Але найголовнішим питанням на саміті буде Україна. Також на початку зустрічі перед лідерами Європейського Союзу виступить Президент України Володимир Зеленський, який окреслить своє бачення усіх питань порядку денного і поставить питання про перспективи отримання статусу кандидата України в ЄС,

– сказав Жовква.

Питання допомоги Україні

Він зазначив, що є декілька напрямків, за якими Європейський Союз допомагає Україні. Питання зброї не буде обговорюватись в деталях, але про збільшення інтенсивності надання говоритимуть багато.

"Деякі країни роблять це надзвичайно швидко та у великих кількостях, навіть не зважаючи на свої розміри, хтось робить це в менших кількостях і повільно, а інші ще можливо думають про якісь необхідні рішення, тому це питання потребує дискусії", – розповів заступник керівника Офісу Президента.

За його словами, фінансова допомога – також важливе питання. І є декілька ініціатив з боку Європейської Ради – це трастовий фонд "Солідарності з Україною", є ініціатива про платформу і механізми відбудови.

"Дуже б хотілось, щоб від слів вже перейшли до справи, а саме, до конкретної допомоги у відновленні України і початку перших пілотних проєктів, принаймні в тих районах, які вже звільнені від російської окупації. Також буде обговорено загальної реконструкції України і окремого патронату держав ЄС над містами і регіонами України, які постраждали від війни. ", – додав Жовква.

Він зазначив, що потрібна фінансова допомога на відновлення ліквідності, Україна потребує для цього великі суми і ЄС знає про них і потрібні механізми для їхньої реалізації.

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