Позашляховик протаранив таксі та перекинувся набік неподалік зупинки в Києві: фото, відео

У Києві на Подолі сталася ДТП за участю машини таксі Uklon – її протаранив позашляховик Toyota Prado, який внаслідок зіткнення перекинувся набік. Є інформація про потерпілих, але їхню кількість зараз уточнюють.

Про інцидент повідомив dtp.kiev на своїй фейсбук-сторінці та опублікував фото з місця пригоди. За даними ресурсу, за кермом Toyota перебувала жінка.

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"Попередньо, Toyota Prado протаранила автомобіль таксі Mitsubishi, внаслідок чого позашляховик перекинувся набік. Причини аварії та кількість потерпілих встановлюються", – повідомили журналісти.

За інформацією ТСН, таксі було припаркованим на узбіччі, і його позашляховик протаранив за інерцією.

Дивіться відео з місця ДТП на Подолі в Києві

Подія сталася на вулиці Нижній Вал, 15. Неподалік розташовуються зупинки громадського транспорту. Станом на 16:00 тут можна було спостерігати серйозне ускладнення руху у лівій смузі у напрямку від Набережно-Хрещатицької.

Місце, де сталося зіткнення позашляховика та машини таксі / Карта

До слова, напередодні у Києві п’яна дівчина на Porshe на парковці супермаркету Novus потрощила 5 автомобілів. На щастя, ніхто не постраждав.