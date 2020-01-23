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      Позашляховик протаранив таксі та перекинувся набік неподалік зупинки в Києві: фото, відео

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      У Києві на Подолі позашляховик після зіткнення з таксі перекинувся

      У Києві на Подолі сталася ДТП за участю машини таксі Uklon – її протаранив позашляховик Toyota Prado, який внаслідок зіткнення перекинувся набік. Є інформація про потерпілих, але їхню кількість зараз уточнюють.

      Про інцидент повідомив dtp.kiev на своїй фейсбук-сторінці та опублікував фото з місця пригоди. За даними ресурсу, за кермом Toyota перебувала жінка.

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      "Попередньо, Toyota Prado протаранила автомобіль таксі Mitsubishi, внаслідок чого позашляховик перекинувся набік. Причини аварії та кількість потерпілих встановлюються", – повідомили журналісти.

      За інформацією ТСН, таксі було припаркованим на узбіччі, і його позашляховик протаранив за інерцією.

      Дивіться відео з місця ДТП на Подолі в Києві 

      Подія сталася на вулиці Нижній Вал, 15. Неподалік розташовуються зупинки громадського транспорту. Станом на 16:00 тут можна було спостерігати серйозне ускладнення руху у лівій смузі у напрямку від Набережно-Хрещатицької.

      Місце, де сталося зіткнення позашляховика та машини таксі / Карта   

      До слова, напередодні у Києві п’яна дівчина на Porshe на парковці супермаркету Novus потрощила 5 автомобілів. На щастя, ніхто не постраждав.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Постраждалі
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