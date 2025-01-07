16-річну матір, яка залишила дитину на кілька днів, можуть не позбавити батьківських прав

16-річну матір, яка залишила свою однорічну дитину на кілька днів у зачиненій квартирі в Києві, можуть не позбавити батьківських прав. Правоохоронцям доведеться довести тяжкість її проступку.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Київ24". Кримінальна стаття, за якою розпочато провадження, не передбачає автоматичного позбавлення прав.

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Злісне невиконання обов'язків чи жорстоке поводження

За словами заступниці керівника аналітичного відділу Української Гельсінської Спілки з прав людини Оксани Філіпішиної, 16-річна мати, яка залишила однорічну дитину на кілька днів одну у квартирі у Києві, може не бути позбавлена батьківських прав, оскільки правоохоронці мають довести тяжкість її проступку.

Філіпішина зазначила, що позбавити батьківських прав можна лише за жорстоке поводження з дитиною. Втім, для цього треба довести, що мати вчинила дії, які призвели до тяжких наслідків для здоров'я чи життя дитини.

Кваліфікація статті 166, за якою розпочато кримінальне провадження, пов'язана з невиконанням обов'язків, але для того, щоб позбавити батьківських прав, треба довести тяжкість наслідків,

– пояснила експертка.

Однак, за її словами, існує ймовірність, що у матері заберуть дитину без позбавлення батьківських прав, якщо в суді буде доведено тяжкість її проступку. В Україні це вже не перший випадок, коли неповнолітні матері стикаються з подібними проблемами, підкреслює Філіпішина.