Фесенко припустив, чому Зеленський позбавив громадянства "слугу" Васильковського

У списку людей, яким нібито анулювали громадянство України, несподівано опинився маловідомий народний депутат від "Слуги народу" Ігор Васильковський. Причина може бути досить простою.

Про це 24 каналу розповів український політолог Володимир Фесенко. За його словами, Васильковського могли позбавити громадянства з цілком простих причин. Якщо він справді порушував закон, маючи інше громадянство, то ось і наслідки такого вибору. І навіть перебування в президентській партії не вберегло.

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Є закон. Якщо є порушник, то є наслідки. Можливо, автори указу, які його готували, виходили з того, що тут має бути певний партійний плюралізм. Це вже такий елемент політтехнології, – вважає Фесенко.

Політолог визнає, що це досить просте пояснення, чому Васильковський опинився у цьому списку. Але воно, ймовірно, найбільш правильне.

Можливо, ми чогось не знаємо

Фесенко зауважив, що в самому указі президента було вдосталь людей з Одеської області. Ймовірно, суспільство ще не знає певних деталей: можливо, були певні нюанси, які зумовили появу документа саме в ці дні.

На думку Фесенка, дуже правильно, що в "Слузі народу" почалися певні чистки. Раніше відсторонили Миколу Тищенка з посади голови Закарпатської обласної організації партії "Слуга народу". Тепер настала черга Васильковського.

Треба демонструвати людям, що неважливо, чи ти з президентської партії, чи з іншої. Але порушник закону має бути покараний, – зазначив Фесенко.

Він наголошує, що такі чистки мають провести не лише в партіях, але й у державних інституціях.

Фесенко про ситуацію з позбавленням громадянства України: дивіться відео

Нагадаємо, 21 липня народний депутат Сергій Власенко опублікував №502/2022 Президента України, який було видано 18 липня 2022 року. Там вказували про позбавлення громадянства 10 осіб. Цікаво, що такого указу наразі немає на сайті Володимира Зеленського. Утім, згодом інформацію про це підтвердив радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко.

Відомо, що анулювали громадянство в Ігоря Коломойського, Вадима Рабіновича, Геннадія Корбана та ще в кількох людей. 22 липня Корбан намагався повернутися в Україну, але прикордонники відібрали в нього паспорт.