Мобілізація в Україні: чи позбавляють волі за ухилення від призову

В Україні триває мобілізація. Громадян нашої країни попередили про кримінальну відповідальність за ухилення від служби.

Багатьох цікавить питання, чи можуть позбавити волі за неявку по повістці. Детальніше про це – розповість 24 канал.

До теми Чи можна відмовитись від отримання повістки

Чи позбавляють волі за ухилення від призову

Кримінальна відповідальність настає тоді, коли військовозобов’язаний пройшов медкомісію, його визнали придатним та надали мобілізаційне розпорядження для відбуття до частини.

Так, кримінальна відповідальність встановлена відповідною статтею, яка сформульована як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Відповідальність встановлюється позбавленням волі від 3 до 5 років.

Однак суд рідко встановлює реальне позбавлення волі. Найчастіше це обмежується формулюванням про позбавлення волі, але без реального відбування покарання.

За ухилення від появи по повістці про уточнення даних або для проходження медкомісії передбачається адміністративне покарання.

Відповідальність за ухилення від військової служби

Українське законодавство передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від військової служби. Якщо військовозобов’язаний не з'явився після отримання першої повістки, йому можуть виписати штраф – 3 400 – 5 100 гривень. За повторне порушення доведеться заплатити до 8 500 гривень.

Військовозобов'язаному, який пройшов медичну комісію, а далі не з'явився до військкомату, загрожує кримінальна відповідальність.

Мобілізація в Україні: останні новини

В Україні призову підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Наразі в нашій країні не планують збільшувати темпи мобілізації.

Чоловіки призовного віку під час воєнного стану не можуть виїжджати за кордон, але є винятки.

Строки служби під час воєнного стану залежать від декількох факторів. Під час війни мобілізовані несуть службу або до закінчення війни, або до оголошення відповідного рішення про демобілізацію.

Вручення повістки не є підставою для негайного призову на військову службу, тобто для мобілізації. Наразі в Україні можуть вручати чотири види повісток.

Як повідомляли юристи, відмовитись від повістки можна, якщо у ній неправильні вказані дані або за умови, що її вручає неуповноважена для цього особа.

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