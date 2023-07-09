Знищені авто та техніка: Кличко розповів про наслідки масштабної пожежі на АЗС у Києві
Джерело:Віталій Кличко
У столиці внаслідок того, що автівка влетіла в заправку, спалахнула масштабна пожежа. Згодом мер міста Віталій Кличко розповів про наслідки цього, зазначивши, що через вогонь постраждало чимало легкових машин.
У неділю, 9 липня, на Броварському шосе у Києві спалахнула пожежа, про що першими написали телеграм-канали. Згодом стало відомо, що легковий автомобіль врізався в АЗС, тому й вона загорілася. Зі слів міського голови зрозуміло, що обійшлось без жертв.
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Три людини госпіталізовано
На жаль, як зазначив Кличко, внаслідок цієї події в Дніпровському районі було повністю знищено заправку, її обладнання. Також постраждало три людини – зараз вони в лікарнях з опіками різного ступеня тяжкості.
Пожежа, що виникла внаслідок удару легкової автівки в заправочну колонку, повністю знищила будівлю й наземне обладнання АЗС та 8 легкових авто. Трьох постраждалих з опіками різного ступеня госпіталізували медики,
– констатував мер.
Окрім того, в Державній службі надзвичайних ситуацій уточнили, що повідомлення про пожежу на АЗС до них надійшло близько 15:10. Ліквідувати вогонь вдалось уже близько 16:35 – він охопив 1 500 квадратних метрів.
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Що робити у разі пожежі?
Від вогню не застрахований ніхто. Тому важливо в разі пожежі діяти швидко і розумно.
- Одразу подзвоніть у місцеві пожежні служби. Зателефонуйте за номером екстреної допомоги – 101 – і надайте рятувальникам необхідну інформацію про місце загоряння.
- Негайно покиньте будівлю або зону, де виникла пожежа. Використовуйте найдоступніший вихід, але уникайте ліфтів, оскільки вони можуть застрягти.
- Попередьте інших людей про пожежу, якщо це безпечно зробити. Допоможіть дітям, літнім людям або особам з обмеженими можливостями у виході з будівлі.
- Якщо дим заважає виходу, низько прогинайтеся або повзайте по підлозі, де рівень диму та токсичних газів – нижчий.
- Якщо ваш одяг або одяг інших людей загорівся, негайно використайте вогнегасник або ковдру, щоб загасити полум'я. Також можна впасти на землю та почати перекидатися з боку на бік – це допоможе загасити полум'я.
- За можливості зачиніть двері за собою, аби уповільнити поширення вогню. Не запирайте двері на ключ, оскільки може знадобитися швидкий доступ до приміщення для евакуації інших.
- Якщо ви застрягли у задимленій кімнаті, заставте щілини під дверима одягом або вологою тканиною, аби стримати дим. Вікно відчиніть лише в тому випадку, якщо ви можете впевнитись, що через нього до вас не потрапить полум'я.
- Після того як ви вийшли з будівлі, відійдіть на безпечну відстань і не наближайтесь до входу й небезпечної зони.