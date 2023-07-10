Вибух на АЗС у Києві: винуватець ДТП досі без свідомості, поліція відкрила справу

У Києві в неділю, 9 липня, кабріолет влетів у АЗС, внаслідок чого стався вибух і пожежа. Унаслідок ДТП постраждало троє людей.

Серед постраждалих – водій "Ауді" 2002 року народження, його 17-річний пасажир і 47-річний оператор АЗС. Всі вони мають опіки різного ступеня важкості та перебувають у лікарні. Водій досі без тями.

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Постраждалі мають опіки різного ступеня важкості

У поліції розповіли, що відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху. Унаслідок ДТП, яка спричинила вибух і пожежу, 9 автівок вигоріло.

Водій кабріолета на великій швидкості врізався у колонку із пальним на АЗС у Дніпровському районі. Пожежа повністю знищила адміністративну будівлю, де було кафе, склади та касу. Також постраждало наземне обладнання заправки.

Люди, які в момент ДТП були в машинах та на касі, розповіли, що їм довелося блискавично реагувати. Дехто рятувався від диму власним одягом, прикривши дихальні шляхи. Хтось вибивав вікна, аби вилізти з автомобіля.

Вибух, дим, у мене паніка. Двері відчиняю, у нас машина, я так зрозуміла якось заблокувалася від цього всього, я двері не можу відчинити. Двері почала вибивати ногою, вікно лобове не вийшло. Вийшло вибити пасажирське,

– розповіла постраждала.

Що відомо про ДТП на АЗС у Києві