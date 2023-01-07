Росіяни лишилися без світла: під Курськом спалахнула трансформаторна підстанція
У Росії й дня не минає без пожежі. Зокрема, ввечері 7 січня під Курськом загорілася трансформаторна підстанція.
Про це розповіли в низці місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал. Станом на 22:44 пожежа ще палала.
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У Росії горить трансформаторна підстанція
У селищі Моква, яке розташоване під Курськом, ввечері 7 січня почалася потужна пожежа. Найімовірніше, там загорілася трансформаторна підстанція.
Внаслідок займання у Мокві та селищі 2-а Моква весь приватний сектор залишився без світла й опалення. Наразі на вулиці 22 градуси морозу.
За інформацією російських ЗМІ, пожежу досі не можуть повністю загасити. Місцева влада поки не надала детальнішої інформації щодо цього інциденту.
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Коротко про останні пожежі в Росії
- Під Томськом 4 січня спалахнув табір для мобілізованих. Попередньо відомо, що там вщент вигоріли три намети. Причини пожежі традиційно "невідомі" і, звісно ж, "ніхто не постраждав".
- Своєю чергою, в перший день року в центрі Москви горів заклад "Тарас Бульба". Пожежа була потужною та охопила майже 200 метрів квадратних. Ба більше, виникло сильне задимлення, тож із прилеглих будинків евакуювали мешканців.
- Гучно у ворогів було і в новорічну ніч. Зокрема, в Омську пролунав потужний вибух біля залізничного полотна. В Бєлгородську область також завітала "бавовна", а на Ростовській АЕС спалахнув трансформатор.