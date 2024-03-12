Горить потужно: у Санкт-Петербурзі спалахнула велика пожежа біля ТЕЦ

У російському Санкт-Петербурзі спалахнула потужна пожежа. Спочатку припускали, що горить на станції, проте згодом російські ЗМІ цю інформацію спростували.

Попри потужну атаку безпілотників на нафтобази, цього разу в росіян загорілося приміщення біля Південної ТЕЦ, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Що палає в російському Санкт-Петербурзі

Російська преса, посилаючись на російську енергетичну компанію "Територіальна генерувальна компанія № 1", повідомила, що на Південній ТЕЦ пожежі немає.

Пожежа сталася через залізницю від теплоелектростанції... Горить складська двоповерхова будівля, спалахнули палети,

– заявили розЗМІ з посиланням на рятувальників.

Загальна площа загоряння – 80 квадратних метрів.



У Росії загорілося приміщення нібито з палетами / Фото росЗМІ

Потужна пожежа в російському Санкт-Петербурзі: дивіться відео

Росіяни заявили про пожежу в приміщенні з палетами: дивіться відео

Тривожна ніч у Росії: коротко