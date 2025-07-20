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24 Канал Новини України Біля окупованого Енергодара горить ліс: пожежа загрожує Запорізькій АЕС
20 липня, 19:26
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Біля окупованого Енергодара горить ліс: пожежа загрожує Запорізькій АЕС

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Поблизу тимчасово окупованого Енергодара в Запорізькій області сталася пожежа, яка загрожує Запорізькій АЕС.
  • Через дефіцит кадрів окупанти не можуть швидко впоратися з гасінням, залучаючи додаткові сили МНС з інших регіонів.

Поблизу тимчасово окупованого Енергодара в Запорізькій області сталася пожежа. Окупанти наразі не можуть впоратися з гасінням займання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр Національного Спротиву.

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Що відомо про пожежу біля Енергодара та загрозу для ЗАЕС?

У Центрі Національного Спротиву повідомили, що біля тимчасово окупованого Енергодара горить ліс. Ця пожежа загрожує Запорізькій АЕС.

Через дефіцит кадрів гауляйтери змушені залучати додаткові сили МНС з інших регіонів. Росіяни не здатні швидко ліквідувати займання, що свідчить про їхню неспроможність налагодити життєдіяльність регіону, 
– пишуть у ЦНС.

Там також зауважили, що підконтрольність тимчасово окупованих територій Росії – лише ілюзія. Адже лояльності від людей в окупантів немає, а системи не працюють.

До слова, раніше МАГАТЕ повідомляло, що задимлення біля ЗАЕС пов'язано з лісовою пожежею неподалік. В агентстві запевняли, що вогонь розташований на безпечній відстані від майданчика АЕС, загрози ядерній безпеці наразі немає.