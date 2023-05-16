У Москві в районі заводу "Москвич" спалахнула потужна пожежа
У Москві 16 травня спалахнула потужна пожежа на вулиці Южнопортова. Там загорівся ангар, розташований неподалік від заводу "Москвич".
Інцидент трапився у другій половині дня. Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 канал.
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У Москві спалахнула пожежа
За попередньою інформацією, на вулиці Южнопортова біля заводу "Москвич" загорілося сміття в одноповерховому ангарі. Площа пожежі становить близько 70 квадратних метрів.
Біля заводу "Москвич" спалахнула пожежа: відео
На місце події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. За їхніми даними, інформація про постраждалих поки не надходила.
В ангарі загорілося сміття: відео
Очевидці почали публікувати в мережі відео, на яких можна побачити величезний стовп диму, що піднявся в небо. Про причини пожежі поки не повідомляють.
На місці події працюють пожежники: відео
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Коротко про останні пожежі в Росії
- У Москві на вулиці Тверській 13 травня спалахнула пожежа. Там розташований готель "Інтерконтиненталь". За словами пропагандистів, біля нього нібито горіла будова. Даних про постраждалих буцімто не надходило.
- Цього ж дня у Бурятії горів завод в Улан-Уде. Вогонь поширився на понад 500 метрах квадратних.
- У Норильську ж фестиваль пожеж був 11 травня. Вогонь охопив понад 4 тисячі квадратних метрів складських приміщень. Упродовж багатьох годин з ним боролися російські пожежники. Особливих успіхів вони не мали, тому полум'я завдали чимало збитків.