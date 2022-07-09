У Чорнобаївці – масштабна пожежа: густий дим після вибухів видніється звідусіль

Зранку 9 липня у Чорнобаївці кілька разів "прилетіло". Над селом видніється густий дим. На місці "прильотів" почалась масштабна пожежа.

Місцеві жителі повідомляють, що, ставши очевидцями "усіх серій Чорнобаївки", таких сильних вибухів, як нині, ще ніколи не чули.

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Небо над Чорнобаївкою охопив дим. Пожежу добре видно і з Херсона.

Що трапилось

Зранку 9 липня мешканці Чорнобаївки та Херсона почули вибухи.

Спершу "прилетіло" близько 8 ранку. За попередньою інформацією, підірвалися склади окупантів. Містяни чують, як снаряди детонують і досі.

Близько 9 ранку "прильоти" повторилися. Є ще одне влучання, проте вже в інше місце. Місцеві жителі не можуть зрозуміти, куди саме "прилетіло", адже звуки вибухів значно сильніші, ніж зазвичай.

Офіційної інформації про те, що трапилось, поки що немає, але вже є реакція речника Одеської ОВА Сергія Братчука. За його словами, "вийшла нова серія легендарного серіалу".

Сьогодні зранку вийшла нова "серія" легендарного серіалу. Потужний вибух пролунав у районі аеропорту, де зазвичай скупчуються біля своєї техніки рашисти,

– написав він.

Окупанти панічно запускають ППО

Окупанти переполошилися й намагаються врятувати свої запаси. На фоні вибухів у небі видніються масові запуски ракет – почала працювати ППО. Також вони підняли у небо авіацію.



Окупанти в паніці запустили ППО / Скриншот з відео

Додамо, що днем раніше, 8 липня, неподалік Чорнобаївки теж пролунало багато вибухів. Згодом стало відомо, що українські військові вгатили по ворогові в Новій Каховці, знищивши ППО, БК та ліквідувавши кілька десятків живої сили окупантів.

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