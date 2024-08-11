"Дим валить з балкона": у Дніпрі сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці

У Дніпрі 11 серпня сталася масштабна пожежа в одній з багатоповерхівок. Там фіксували величезне полум'я, яке спалахувало прямо з одного з балконів будинку.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Наразі на місці працюють рятувальники, які намагаються загасити вогонь, передає 24 Канал.

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Що відомо про пожежу у Дніпрі

Про масштабне займання у Дніпрі стало відомо о 17:11. Очевидці писали, що у Придніпровському житловому масиві палають квартири у багатоповерховому будинку.

Масштабна пожежа у багатоповерхівці у Дніпрі: дивіться відео

За даними свідків, пожежа почалася з 6 поверху цього будинку. Наразі на місці вже працюють пожежники. Інформація щодо постраждалих відсутня.

Пожежа почалася з 6 поверху багатоповерхівки: дивіться відео

Також очевидці писали, що, окрім вогню, на місці пожежі чули вибухи. За попередньою інформацією, вогонь уже охопив три поверхи будинку.

Триває ліквідація пожежі у Дніпрі: дивіться відео

24 Канал намагається зв'язатися з ДСНС Дніпропетровської області стосовно пожежі у багатоповерховому будинку у Дніпрі. Як тільки з'являться нові дані щодо займання, ми обов'язково доповнимо цю новину.