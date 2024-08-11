"Дим валить з балкона": у Дніпрі сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці
У Дніпрі 11 серпня сталася масштабна пожежа в одній з багатоповерхівок. Там фіксували величезне полум'я, яке спалахувало прямо з одного з балконів будинку.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Наразі на місці працюють рятувальники, які намагаються загасити вогонь, передає 24 Канал.
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Що відомо про пожежу у Дніпрі
Про масштабне займання у Дніпрі стало відомо о 17:11. Очевидці писали, що у Придніпровському житловому масиві палають квартири у багатоповерховому будинку.
Масштабна пожежа у багатоповерхівці у Дніпрі: дивіться відео
За даними свідків, пожежа почалася з 6 поверху цього будинку. Наразі на місці вже працюють пожежники. Інформація щодо постраждалих відсутня.
Пожежа почалася з 6 поверху багатоповерхівки: дивіться відео
Також очевидці писали, що, окрім вогню, на місці пожежі чули вибухи. За попередньою інформацією, вогонь уже охопив три поверхи будинку.
Триває ліквідація пожежі у Дніпрі: дивіться відео