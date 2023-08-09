У Росії палає військова частина: очевидці зафільмували потужну пожежу

У Росії на території військової частини сталася серйозна пожежа. Для її ліквідації довелося залучити кілька пожежних служб. Місцева влада вже назвала офіційну версію.

Інцидент стався 9 серпня у місті Георгіївськ, яке розташоване в Ставропольському краї. Соцмережами ширяться кадри з місця подій, передає 24 Канал.

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Подробиці пожежі у Георгіївську

На вулиці Лермонтова в Георгіївську спостерігалося сильне задимлення. Як пояснив голова Георгіївського міського округу Андрєй Зайцев, на території військової частини загорівся речовий склад. Площа займання становить 300 квадратних метрів.

За словами Зайцева, на місці працює пожежна служба військової частини. Також туди додатково відправили техніку з Георгіївської та Гарячеводської пожежних служб.

На кадрах можна побачити будівлю, що палає, та сильний дим, а також спецтехніку. Вогонь дуже пошкодив стіни та дах.

У Георгіївську палала військова частина: відео з соцмереж



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