Там проживали діти: на Івано-Франківщині горить санаторій

Надзвичайна ситуація трапилася в Івано-Франківській області. Там загорівся комплекс відпочинку, у якому мешкали діти.

У селі Красноїлля вогнеборці гасять пожежу в будівлі відпочинкового комплексу. На щастя, інформації про постраждалих немає.

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Жителів комплексу евакуювали

25 вересня о 18:28 ДСНС повідомили про пожежу в будівлі комплексу відпочинку. Коли рятувальники прибули на місце інциденту, другий та мансардний поверх будівлі було охоплено вогнем. Площа пожежі становила орієнтовно 750 метрів квадратних.

Сама будівля санаторію – дерев'яна, тому вогонь дуже швидко поширювався. Існувала загроза, що він перекинеться на сусідні будинки. Втім, надзвичайнкам вдалося цьому запобігтию

О 20:43 пожежу локалізували. Згодом з'ясували, що у санаторії проживали 148 дітей та 20 осіб обслуговуючого персоналу. Останні попередньо вивели дітлахів з будинку. Усіх жителів комплексу направили до іншого санаторію.

У санаторії триває гасіння пожежі / Фото ДСНС

О 22:26 рятувальники ліквідували займання відпочинкового комплексу у селі Красноїлля Верховинського району.

У Києві згорів притулок для кошенят: є загиблі тварини

Пожежа сталася близько 23:00 години 23 вересня на вулиці Заболотного у Голосіївському районі. У притулку перебувало 60 чотирилапих. Сім котів загинули, інші отримали опіки. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом умисного знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки. Згодом стало відомо, що у поліції відкрили нове провадження у цій справі – за фактом жорстокого поводження з тваринами.

На Рівненщині згоріла історична пам'ятка 19 століття

Там у дерев'яній церкві, збудованій два сторіччя тому трапилася пожежа. Вогонь повністю її знищив. Займання сталося зранку 16 вересня.

Відомо, що пожежу довелося гасити понад дві години. Втім врятувати пам'ятку 1877 року не вдалося. Інформації про жертв не надходило. За з'ясування причини загорання взялися правоохоронці.