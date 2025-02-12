У Києві на мосту Патона загорівся тролейбус: відео
- На мосту Патона в Києві загорівся тролейбус, але пожежу швидко ліквідували, ніхто не постраждав.
- Тролейбус був у справному стані, причини загоряння з'ясовуються.
Надзвичайна подія трапилася у столиці. Там на мосту Патона, який з 'єднує Печерський та Дніпровський райони міста, сталася аварія.
На мосту спалахнув тролейбус. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Про це повідомили у КМДА, передає 24 Канал.
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Що відомо
Зазначається, що на Наводницькій площі сталося займання тролейбуса. На щастя, ніхто не постраждав. За інформацією "Київпастрансу", тролейбус був у справному стані, перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи.
Причини загоряння встановлюються.
У Києві палає тролейбус: дивіться відео
Нагадаємо, що 11 лютого у Березівському районі, в селі Малігонове, сталася пожежа в геріатричному пансіонаті. На місці події виявлено тіла 3-х людей.