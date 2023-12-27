Вистрибнув із палаючої квартири: у Києві внаслідок пожежі загинув чоловік

У багатоповерхівці одного із районів Києва спалахнула пожежа. На жаль, внаслідок займання одна людина загинула.

У Києві сталася жахлива смертельна пожежа на вулиці Татарській. Спочатку вогонь помітили з вулиці.

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Причини з'ясовують

Пізніше з квартири випала людина, а потім стався вибух. Ймовірно, чоловік рятувався від вогню.

Погорілець, на жаль, загинув.

Займання сталось в одній із квартир на 14 поверсі. О 22:36 його вдалося ліквідувати. На місці події працювали рятувальники.

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