Вистрибнув із палаючої квартири: у Києві внаслідок пожежі загинув чоловік
27 грудня 2023, 09:37Читать новость на русском
Джерело:ДСНС Києва
У багатоповерхівці одного із районів Києва спалахнула пожежа. На жаль, внаслідок займання одна людина загинула.
У Києві сталася жахлива смертельна пожежа на вулиці Татарській. Спочатку вогонь помітили з вулиці.
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Причини з'ясовують
Пізніше з квартири випала людина, а потім стався вибух. Ймовірно, чоловік рятувався від вогню.
Погорілець, на жаль, загинув.
Займання сталось в одній із квартир на 14 поверсі. О 22:36 його вдалося ліквідувати. На місці події працювали рятувальники.
Масштабні пожежі: останні новини
- У п'ятиповерхівці в Києві 19 грудня сталася пожежа. У мережі повідомляли, що нібито чули вибух, але у ДСНС наголосили, що отримували інформацію лише про загоряння. До слова, про вибух повідомляли у місцевих телеграм-каналах. Втім, у коментарі 24 Каналу у ДСНС Києва наголосили, що не отримували повідомлення про вибух. Рятувальники оперативно прибули на місце пожежі й встановили, що загоряння сталося на 3 поверсі. На місці пожежі співробітники ДСНС виявили потерпілого з ознаками отруєння продуктами горіння та передали медикам.
- ️Також 19 грудня зранку у Чернігівські області сталася пожежа у приватному будинку. На жаль, загинула жінка разом з двома дітьми. Коли рятувальники приборкали вогонь, то виявили у приватному будинку тіла загиблих. Під час пожежі загинули 23-річна мати та її двоє синів – 2019 та 2020 років народження.
- Ввечері 18 грудня стало відомо про пожежу у Тернополі у самому центрі міста. За наявною інформацією, спалахнула вона у "Будинку правосуддя". Останній розташований у самісінькому центрі Тернополя, на вулиці Князя Острозького. На місце події приїхали рятувальники, а поліція загородила територію навколо суду задля безпеки. Відомо також, що перегородили ще й дорогу поблизу обласної філармонії.