Ліквідація пожежі в Деснянському районі Києва: рятувальники показали фото
- У Деснянському районі Києва 6 липня сталася пожежа на відкритій території, яка також охопила технічну ємність.
- Пожежу ліквідували рятувальники о 17:11 на площі 100 квадратних метрів за участю 25 рятувальників та 5 одиниць техніки.
- Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.
Вогнеборці ліквідували пожежу на відкритій території в Деснянському районі Києва 6 липня. Вогонь також охопив технічну ємність.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ГУ ДСНС у Києві.
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Пожежа на лівому березі Києва
На лівому березі Києва, в районі озера Алмазного, спалахнула масштабна пожежа в неділю, 6 липня. до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Пухівській, що у Деснянському районі столиці о 16:13.
На відкритій місцевості загорілася побутівка, з подальшим поширенням вогню на розташовану поруч технічну ємність,
– пояснили вогнеборці.
Ліквідація пожежі в Києві: дивіться фото ДСНС
Співробітники ДСНС ліквідували пожежу о 17:11 на площі 100 квадратних метрів. До гасіння було залучено 25 рятувальників та 5 одиниць основної й спеціальної техніки.
У ДСНС підкреслили, що причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.
Також раніше повідомляли, що в Києві частково зникло світло, але в адміністрації запевнили, що ТЕЦ-6 працює у штатному режимі та загрози енергопостачанню міста немає.