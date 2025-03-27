Трагедія в Сумській області: у пожежі загинуло 3 людини, серед них 4-річна дитина
- У четвер, 27 березня, у пожежі в селі Комиші Сумської області загинуло 3 людей.
- Причини загоряння житлового будинку наразі невідомі.
У четвер, 27 березня, о 16:45 в селі Комиші Охтирського району Сумської області загорівся житловий будинок. Унаслідок пожежі загинуло 3 людини.
Серед жертв – 4-річна дитина. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
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Що відомо про трагедію
Рятувальники ліквідували пожежу о 17:32. На місці події виявили тіла 2 загиблих.
Ще 2 постраждалих госпіталізували. На жаль, медики не змогли врятувати 4-річну дитину.
У ДСНС встановлюють причини загоряння. Вогнеборці закликають дотримуватися правил пожежної безпеки.
До слова, 17 березня в селі Новомихайлівка Сахновщинської громади Берестинського району Харківської області рятувальники також гасили пожежу в приватному домоволодінні, площею 50 квадратних метрів.
На місці виявили тіла 3 людей – 46-річного чоловіка, 41-річної жінки та 10-річної дівчинки. Врятувався лише 14-річний хлопчик, він отримав гостру реакцію на стрес. Причини загоряння наразі встановлюють.