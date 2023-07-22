У Костянтинівці транспортний засіб влетів у цистерну з пальним: ЗМІ пишуть про вибух і пожежу

У Костянтинівці, що в Краматорському районі Донецької області, ймовірно, транспортний засіб врізався в заправку. У мережі припускають, що внаслідок цього спалахнула цистерна з пальним.

У суботу ввечері, 22 липня, місцеві телеграм-канали Костянтинівки почали повідомляти про ДТП у місті на АЗС, внаслідок якої спалахнула пожежа. Про це інформує 24 Канал.

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Пожежа в Костянтинівці

Варто сказати, що поки невідомо точно, який саме транспортний засіб в'їхав у заправку. На одному з фото видно гусениці, тому місцеві пабліки припускають, що сталася ДТП за участю бойової машини піхоти.

Горить АЗС В Костянтинівці / фото місцевих телеграм-каналів

Разом з тим, за словами тих же телеграм-каналів, у небі над містом було видно густий стовп диму. Спершу люди навіть були подумали, що він є наслідком ворожого обстрілу.

Дим у небі над Костянтинівкою: дивіться відео

Зверніть увагу! Журналісти 24 Канал намагалися сконтактувати з Державним управлінням надзвичайних ситуацій Донецької області, аби перевірити цю інформацію. Однак відповіді ми не отримали.

Також станом на 19:00, 22 липня не змогли підтвердити ці повідомлення у пресслужбі Східного угрупування військ.

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