У Росії на березі Чорного моря туристи спалили ліс сигнальною ракетою

В бухті Інал в Краснодарському краї Росії спалахнула масштабна пожежа. Ймовірно, ліс на березі Чорного моря загорівся через сигнальну ракету, яку запустили самі туристи.

Вогонь охопив територію на горі на центральному пляжі бухти Інал. Вражаючі кадри лісової пожежі публікує низка російських ЗМІ, передає 24 Канал.

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Туристи в Росії підпалили ліс

Ліс у Туапсинському районі Краснодарського краю загорівся ввечері в неділю, 7 липня. Про те, що до масштабної пожежі безпосередньо причетні самі туристи, розповіли свідки події.

Всього туристи запустили три ракети (сигнальні, – 24 Канал). Дві впали в море, одна в ліс, що спалахнув,

– пишуть російські ЗМІ.

Очевидці повідомляли, що палає вже близько трьох тисяч квадратних метрів лісу.

Однак вже згодом з'явилася інформація, що площа пожежі в бухті Інал на Кубані збільшилася до 6 тисяч квадратних метрів. Глава Туапсинського району також заявив, що наразі триває евакуація людей з баз відпочинку навколо.

У гасінні беруть участь 65 осіб та 9 одиниць техніки.

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Росіяни також не могли приборкати пожежу на нафтобазі "Лукойл"

У Краснодарському краї Росії 6 липня загорілися об'єкти для зберігання нафти. Як зазначають російські ЗМІ, пожежа на нафтобазі зайнялася саме внаслідок атаки дронів.

Пожежа у станиці Павлівській виникла ще вночі, однак вдень, близько 12:30, російські телеграм-канали констатували, що вогонь не вдається прибрати.