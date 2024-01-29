Трагічна пожежа у Львівському геріатричному пансіонаті: в ОВА назвали ймовірну причину

У Львові напередодні ввечері спалахнула масштабна пожежа у Львівському геріатричному пансіонаті. На жаль, є жертва.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, якою може бути попередня причина займання. Окрім того, влада розповіла, як вдалось уникнути масштабнішої та трагічнішої пожежі.

Дивіться також Працювали понад 150 рятувальників: на Полтавщині загасили масштабну пожежу після ракетного удару

Яка ймовірна причина пожежі в пансіонаті

Очільник Львівської обласної військової адміністрації розповів, що пожежа у пансіонаті спалахнула на 2 поверсі. Там на момент інциденту перебував 68-річний чоловік. Він зазнав поранень. Хоч його й евакуювали із задимленої кімнати, проте врятувати не змогли: чоловік помер дорогою до лікарні.

За словами Максима Козицького, інші мешканців пансіонату не постраждали. Рятувальники евакуювали з приміщення 130 людей.

Посадовець пояснив, що уникнути масштабнішої пожежі вдалось, завдяки тому, що в листопаді – грудні 2023 року у приміщенні пансіонату провели комплекс робіт з обслуговування протипожежної системи. Зокрема, тоді замінили орієнтовно 300 сигнальних датчиків, які попередили про пожежу і дозволили оперативно евакуювати людей з пансіонату.

Однією з версій, чому могла статися пожежа, є куріння у кімнаті. Точну причину займання встановлюють правоохоронці,

– заявив Козицький.

Пожежа у Львівському геріатричному пансіонаті / Фото ДСНС та Максима Козицького

Що відомо про пожежу у Львівському геріатричному пансіонаті

Пожежа на другому поверсі Львівського геріатричного пансіонату на вулиці Медової Печери спалахнула орієнтовно о 19:50 28 січня. Рятувальники розповідали, що вогонь виник на 2 поверсі п'ятиповерхової будівлі.

У Львівській міській раді розповіли, що пожежники евакуювали понад 200 осіб. Працівники ДСНС ліквідували займання о 20:28 28 січня.

Спочатку писали про одну поранену людину. Проте згодом міська влада заявила, що внаслідок пожежі загинув літній чоловік. Адже він зазнав численних опіків та отруєння продуктами горіння.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває з приводу загибелі чоловіка.