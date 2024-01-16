У Києві вранці вщент згоріла маршрутка: чи є жертви або постраждалі

Вранці у столиці України раптово спалахнуло маршрутне таксі. Сталося це прямо на проїжджій частині.

Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу. Що стало причиною для загоряння, наразі невідомо.

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Деталі загоряння маршрутки

Вранці 16 січня о 06:48 до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу по проспекту Академіка Глушкова, що у Голосіївському районі столиці. Після прибуття на місце надзвичайники виявили, що загоряння сталося в маршрутному таксі на проїжджій частині дороги.

У Києві на дорозі раптово загорілося маршрутне таксі / ДСНС

Працівники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.

На місці працювало 10 вогнеборців, а також 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Жертв і постраждалих немає,

– зазначили надзвичайники.

На місці працювали два автомобілі та десяток надзвичайників / ДСНС

Водночас причину та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Пожежа у київському ТРЦ