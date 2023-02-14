У Москві спалахнула масштабна пожежа: зайнявся автосервіс біля одного з НДІ Роскосмосу
У Росії виникла чергова пожежа. У ніч з 13 на 14 лютого у Москві на вулиці Декабристів спалахнув автосервіс.
Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Спершу повідомили, що епіцентр займання поряд з Науково-дослідним інститутом точних приладів. Тож підозрювали, що пожежа виникла там, про це пише 24 Канал.
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Чергова пожежа у Росії
Зауважмо, що цей НДІ є частиною Роскосмосу, а його спеціалізація – "розробка та виготовлення каналів радіоуправління для об'єктів морського та авіаційного реактивного озброєння".
Однак згодом росЗМІ почали стверджувати, що пожежа виникла всього-на-всього в одному з автосервісів. Пожежі надали підвищений ранг складності.
Повідомляють, що на місці займання було чути вибухи. Це вибухають каністри з паливом. Площа пожежі 1500 квадратних метрів.
Працівники МНС витягнути з помешкання трьох людей. На другому поверсі будівлі вогнем заблоковано двох осіб. Інформація про загиблих не надходила.
У Москві чергова пожежа: дивіться відео
У Москві горить автосервіс: відео
Останні пожежі в Росії: головне
- Зазначимо, що 13 лютого у Росії виникло відразу дві пожежі на газопроводах. Спершу спалахнуло у Вологодській області, потім – у Ярославській області. Як розповіли місцеві жителі, червоне зарево пожежі було настільки сильним, що його бачили далеко від місця аварії.
- Напередодні, 12 лютого, у російській столиці сталася пожежа у будівлі у міжнародному діловому центрі Moscow Towers. За попередніми даними спалахнули будівельні матеріали.
- 9 лютого у Новосибірську стався вибух газу, внаслідок чого також спалахнула масштабна пожежа. Внаслідок надзвичайної ситуації полум'я знищило частину житлового будинку.
- У ніч на 4 лютого палав також один з промислових об'єктів Бєлгородської області. Там трапилася "бавовна", унаслідок якої спалахнула потужна пожежа. Ця подія, ймовірно, ще сильніше порушить логістику окупантів.
- Так, вогонь перекинувся на цистерни, пожежу довго не могли загасити. Відомо, що на підприємстві, де розміщена нафтобаза, виготовляють металоконструкції, які російські загарбники використовують в Україні. За словами губернатора, пожежа наробила "серйозних збитків".