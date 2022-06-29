У Москві спалахнула масштабна пожежа і чутно вибухи: епічне відео

У Росії все частіше стаються масові пожежі. Одна з таких спалахнула у столиці країни-агресорки Москві.

Цього разу загорівся ангар, де зберігалися автомобільні шини. Через це виник сильний дим на місці пожежі, стовп від якого піднявся високо в небо. Через що його видно доволі далеко.

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За даними очевидців, площа пожежі становить близько 500 метрів квадратних. І є загроза того. що вогонь перекинеться і на інші будівлі поруч.

Відео пожежі в Москві