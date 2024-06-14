"Вистрілили в голову російському авіабудуванню": військове зведення від Світана

У ніч з 13 на 14 червня не лише росіяни з повітря атакували Україну. На території країни-агресора також було гучно й уражено багато важливих об'єктів.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що пожежа, яка була в Москві – це "вистріл у голову російському авіабудуванню". Крім того, вибухи лунали й на аеродромі "Морозовськ".

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Пожежа конструкторського бюро в Москві

Світан зазначив, що в Москві горіло конструкторське бюро підприємства, що виробляє літаки Су. Там є спеціальна документація, елементи для модернізації – тобто, це мозок усього підприємства. Тому знищення такого об'єкта – це фактично постріл у голову російському авіабудуванню.

У Росії посилюються національні внутрішні сили, які починають працювати по військових об'єктах. Спектр дуже великий – починаючи від партизанів і закінчуючи "арміями звільнення" республік, на які буде розпадатися Росія,

- зауважив військовий експерт.

Удар по аеродрому Морозовську

За словами льотчика-інструктора, близько 100 дронів у ніч з 13 на 14 червня летіли по території Росії. Удар був і по території Морозовська. По цьому аеродрому ЗСУ "Точкою-У" били ще у 2014 році, коли була така можливість.

"Зараз туди, на жаль, "Точка-У" не дійде, а "Нептуном" сильно там не накрутиш. Один із варіантів – це використання касетних боєприпасів, типу ATACMS, на які має бути дозвіл, або велика кількість дронів. Росіяни говорять, що збили 70 – 80 дронів, значить летіло близько 100, й половина точно пройшла", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

"Бавовна" на Бєлгородщині

Як він зазначив, ЗСУ вдалось ударити й у тил російським військам на Харківщині. Зокрема, по Борисівці, де був командний пункт ворога. Загалом із дозволом бити по території Росії, в Сил оборони тепер є можливість ще ефективніше нищити ворожі тили.

Залітають дрони, заходять "Баби-Яги" й мінують танконебезпечні напрямки. Дрони заходять фактично на 150 кілометрів. Росіяни не можуть цьому протистояти, бо їхня РЕБ не може впоратись із завданнями такого рівня,

- підкреслив Світан.

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