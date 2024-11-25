Де розташована нафтобаза у Калузі, які підпалили "уламки" БпЛА: показуємо на карті

У Центральному федеральному окрузі Росії розташована Калузька область. Її адміністративний центр мав нагоду уночі 25 листопада спостерігати пожежу на нафтобазі.

Мовиться про підприємство "Калуганафтопродукт". Де саме його можна знайти на карті та наскільки далеко воно від України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Де розташована російська нафтобаза, на якій запалало вночі 25 листопада

Про приліт у нафтобазу "Калуганафтопродукт" стало відомо вночі 25 листопада 2024 року. Спершу з повідомлень моніторингових спільнот, потім від осінтерів, та, зрештою, від влади Калузької області Росії. Та, утім, визнала тільки падіння "уламків" БпЛА.

Ця нафтобаза в Калузі, зауважмо, розташована за понад 300 кілометрів від кордону Росії з Україною.

Де розташована нафтобаза "Калуганафтопродукт": дивіться на карті

Українські осінтери також дещо дізналися. За їхніми даними, в нафтобазу влучили 2 дрони. Відео, опубліковане свідками, зафіксували справді масштабну пожежу – ймовірно, горить пошкоджений резервуар.

Також припускають, що під удар потрапив Калузький приладобудівний завод "Тайфун", одне з провідних військових підприємств Росії. Та наразі жодних точних підтверджень нема.