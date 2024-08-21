Уже 4-ту добу вибухають цистерни: нові супутникові знімки нафтобази у Пролетарську

З'явилися свіжі супутникові знімки нафтобази у Ростовській області, ураженій уночі 18 серпня. На них чітко видно, що щонайменше 14 резервуарів знищені вщент.

У мережу потрапило відео, записане пожежниками. На ньому рятувальники тікають з місця події на тлі вибуху одного з резервуарів нафтобази у Пролетарську.

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Нафтобаза поступово "зникає"

Намагаючись загасити нафтобазу Федерального агентства з державного резерву Росії, кілька десятків рятувальників зазнали серйозних поранень. Експерти вважають, що полум'я загасити не вдасться. Доведеться чекати, поки воно стихне самостійно. Не бажаючи миритися зі "смертельним" вироком для своєї нафтобази, росіяни запросили попів помолитися. Священники влаштували молебень на тлі палаючих резервуарів. Втім, і це не допомогло.

Четверту добу цистерни у Пролетарську продовжують вибухати. Так, Osint-аналітик опублікував нові супутникові знімки. На них видно, що 14 резервуарів повністю знищено, 4 – частково, 16 вдалося уціліліти, а доля ще 44 залишається невідомою.

Порівняння кадрів за 20 і 21 серпня свідчить про значне збільшення кількості вогнищ.

Кадри нафтобази у Пролетраську, зроблені з неба / Фото @MT_Anderson

До слова, у ГУР визнали успішний удар по аеродрому "Саваслейка", внаслідок якого було уражено щонайменше 8 російських літаків.