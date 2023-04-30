Це підготовка до потужних дій, – Гуменюк прокоментувала "бавовну" на нафтобазі у Криму

У тимчасово окупованому Севастополі спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі, після чого в загарбників розпочалась справжня істерика. Зокрема, ворожі військові зі своїми сім'ями хочуть якомога скоріше дати драпака з Криму, адже розуміють, що "кінець" уже близько.

У неділю, 30 квітня, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк більш детально прокоментувала "бавовну" в Криму, яка цвіла за день перед тим. Зокрема, вона констатувала, що на повторові дуже високий ступінь тривожності. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір національного телемарафону.

Дивіться також У Севастополі масштабна пожежа після "бавовни": все, що відомо про інцидент у Козачій бухті

Бояться, тому тікають

За словами спікерки, зараз росіяни тікають з Криму у всіх можливих напрямках за всіма доступними маршрутами. Що не дивно, навіть ворожі військові, які начебто на "постійному перебуванні" на півострові, пишуть заяви на відпустки.

Родити військових потужно евакуюються. Тобто вони відчувають, що існує загроза. Після "бавовни", яка спіткала Севастополь, вони навіть намагаються оформлювати собі відпустки, чи то "за сімейними обставинами", чи то за якимись іншими, аби їхати туди, за порєбрік,

– сказала Гуменюк.