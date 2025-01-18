Щонайменше 10 прильотів: дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області, – ЗМІ
- Дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області, спричинивши масштабну пожежу.
- Було щонайменше 10 влучних ударів по об'єкту, що постачає паливо окупаційній армії.
У Тульській області в Росії вночі 18 січня було доволі гучно, а на нафтобазі в Узловському районі спалахнула величезна пожежа. Стало відомо, що це було робота ГУР МО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна". Цю інформацію виданню надали обізнані джерела.
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Як ГУР відпрацювало по нафтобазі у Тульській області
Як повідомили співрозмовники видання, було щонайменше 10 влучних "прильотів" по нафтобазі у Тульській області, яка постачає паливо окупаційній армії.
Пожежа на нафтобазі в Тульській області: дивіться відео
Ураження ворожого об'єкту відбулося завдяки роботі операторів ГУР та дронами українського виробництва.
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Також відомо, що, попри заяви російські ЗМІ про нібито успішну роботу ППО, на нафтобазі спалахнула масштабна пожежа.
Що відомо про пожежу на нафтобазі в Тульській області
- Російські загарбники почали скаржитися про масовану атаку по Тульській області після 01:30 18 січня. Окупанти одразу ж почали писати про "роботу ППО" та "збивати дрони" біля нафтобази.
- Як згодом стало відомо, що місцеві жителі чули щонайменше 10 вибухів біля нафтобази в Узловському районі цього російського регіону. OSINT-аналітики зазначили, що безпілотники атакували нафтобазу "8 Марта" Росрезерву. Під удар могли потрапити резервуари з паливом біля станції Деділово.
- Прокоментував бавовну у Тульській області й губернатор Дмітрій Міляєв. Він заявив, що сталося "загоряння місткостей паливно-мастильних матеріалів" на одному з підприємств регіону. Водночас росіянин наголосив, що постраждалих внаслідок обстрілу – немає.