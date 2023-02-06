В окупованій Новій Каховці вночі була потужна пожежа: могли детонувати склади ворога
6 лютого 2023, 10:45Читать новость на русском
У тимчасово захопленій Новій Каховці вночі проти 6 лютого сталась масштабна пожежа. Найімовірніше, здетонували російські склади з боєприпасами.
Про вибухи та пожежу повідомили вночі місцеві телеграм-канали. Наразі невідомо точно, що сталось, але приємного для ворога – мало.
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За попередніми даними, українські захисники поцілили у ворожий склад з боєприпасами.
Однак, варто зачекати на підтвердження від Генштабу ЗСУ.
У Новій Каховці вночі сталась потужна пожежа: відео
Ворогу несолодко на Херсонщині
- Збройні Сили продовжують звільняти населені пункти на Херсонщині, зокрема у Новій Каховці. Так регулярно стаються потужні вибухи на складах з боєприпасами.
- Окупанти добряче панікують, адже ЗСУ тримають вогневий контроль над містом.
- Так, у жовтні у районі Нової Каховки жертвами удару українських захисників стали щонайменше кілька десятків мобілізованих росіян.
- Крім того, клопоту окупантам додають місцеві мешканці, які чекають нашу армію та знімають ворожі прапори з окупаційних органів влади.