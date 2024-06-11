Основне джерело доходів режиму Лукашенка: у Білорусі була велика пожежа на Новополоцькому НПЗ

У Білорусі 11 червня сталася пожежа на Новополоцькому нафтопереробному заводі. Внаслідок займання поранень зазнала одна людина.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ. На місці події на Новополоцькому НПЗ працювали рятувальники, передає 24 Канал.

Цікаво Сплячі агенти: які диверсії готують спецслужби Лукашенка й Путіна в Європі

У Білорусі горів нафтопереробний завод

У білоруському міністерстві з надзвичайних ситуацій зазначили, що займання сталося на ВАТ "Нафтан" у Вітебській області. Рятувальники, за попередніми даними, вже ліквідували пожежу на нафтопереробному заводі.

Горів блок оборотного водопостачання у градирні. Попередньо внаслідок інциденту зазнав опіки чоловік 1975 року народження, працівник спеціалізованого ремонтно-будівельного управління №3 міста Новополоцька,

– йдеться у пресрелізі білоруського МНС.

Судячи з опублікованих МНС кадрів, спалах був досить значний. Невідомо, як вплинув інцидент на роботу підприємства. Керівництво "Нафтана" у зв'язку з цим жодних заяв поки не поширювало. Причину пожежі, як зазначили білоруське МНС, ще встановлюють.

Якою була пожежа на Новопольцькому НПЗ: дивіться відео

Варто зазначити, що вважається, що "Нафтан" – основне джерело доходів та іноземної валюти для режиму Алєксандра Лукашенка. Адже це одне з усього двох білоруських нафтопереробних підприємств.

Масштабні пожежі на НПЗ були також у Росії