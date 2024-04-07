Горів весь будинок: під час встановлення натяжної стелі у Татарстані вибухнув газовий балон
В одному з населених пунктів російського Татарстану спалахнув багатоквартирний будинок. Влада заявляє про вибух газу, який стався внаслідок ремонтних робіт.
У суботу пізно ввечері, 6 квітня, (за київським часом) про це написали російські телеграм-пабліки, – інформує 24 Канал. Власне, йдеться про житлову багатоповерхівку в місті Нурлаті.
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У Татарстані горів будинок
У міністерстві надзвичайних справ Росії повідомили, що площа займання становила близько 80 квадратних метрів. Згідно з офіційними даними, у відповідному будинку зареєстровано 22 особи, але реальну кількість жителів уточнюють.
За попередньою інформацією, у квартирі під час встановлення натяжних стель вибухнув газовий балон,
– пишуть у російському відомстві.
Телеграм-канали зазначають, що вогонь охопив загалом чотири квартири, знищивши стіни між помешканнями. Постраждало 3 людини, 1 особа загинула. На місці загалом працювало 40 рятувальників, 12 одиниць техніки: вогонь приборкували упродовж декількох годин.
Пожежа в житловій багатоповерхівці Татарстану: дивіться відео з телеграм-каналів
Внаслідок вибуху газу в російському Нурлаті спалахнула пожежі: відео з телеграм-каналів
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