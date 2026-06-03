Подробиці інциденту повідомляє Associated Press.

Читайте також Вогняний апокаліпсис у США: Флориду охопили масштабні лісові пожежі

Що відомо про пожежу в Індії?

За даними правоохоронців, займання охопило будівлю в районі Малвія Нагар на півдні міста – щільно заселеній місцевості, популярній серед студентів і молодих фахівців.

Вогонь забрав життя більш ніж 20 людей у Нью-Делі

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

На першому поверсі працював ресторан, вище розміщувався готель. Пожежу вдалося загасити, разом із тим, понад 40 осіб евакуювали до лікарень. Причини інциденту наразі офіційно не встановлені.

Пожежа в Нью-Делі: дивіться відео

JUST IN - At least 21 dead in New Delhi hotel fire: police pic.twitter.com/r1pSFQo493 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 3, 2026

Очевидці та відео з місця події свідчать про сильне задимлення та масштабне полум'я, що охопило будівлю. Люди опинялися в пастці, деякі навіть змушені були вистрибувати з вікон, щоб урятуватися. Місцеві жителі також допомагали з евакуацією постраждалих.

Масштабна пожежа в Індії: дивіться відео

At least 10 people were killed after a major fire broke out at a restaurant in Malviya Nagar, New Delhi, India.- Officials says. pic.twitter.com/LyeUUb1S1a — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 3, 2026

Повідомляється, що серед загиблих могли бути іноземці, які перебували в Індії на лікуванні й тимчасово проживали в цьому районі.

Нагадаємо, наприкінці травня в Гельсінкі сталася пожежа в багатоповерховому будинку, яка спричинила значні пошкодження будівлі. Причиною займання, за попередніми даними, став гриль на балконі.

Вогонь поширився на конструкції даху, а також призвів до сильного задимлення – постраждали 62 квартири. До гасіння залучили близько 30 пожежних підрозділів. Будівлю частково евакуювали, зокрема два верхні поверхи. На щастя, обійшлося без постраждалих.