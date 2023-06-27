В ОАЕ спалахнула пожежа на 36-му поверсі хмарочоса: моторошні фото та відео
Джерело:Khaleej Times
В Об’єднаних Арабських Еміратах спалахнула масштабна пожежа. Це сталося у 36-поверховому хмарочосі.
Вогонь охопив кілька поверхів. Інформація про загиблих чи постраждалих поки що не надходила.
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В ОАЕ спалахнула пожежа у хмарочосі
На оприлюднених кадрах можна побачити, як пожежа спалахнула у 36-поверховому хмарочосі. Вогонь охопив кілька поверхів будівлі.
Зараз пожежники намагаються приборкати полум’я. Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.
Місцева влада повідомила, що пожежа сталася у вежі 02 комплексу Ajman One. Командам цивільної оборони та поліції вдалося успішно контролювати та загасити пожежу. Наразі ніхто не постраждав.
На місці працюють відповідні служби / Скриншот
На місце інциденту був доставлений мобільний поліцейський пост, який надав довідки та інші заходи, щоб мешканці могли повідомити про втрату речей. Мобільна станція також допомогла охороняти місце.
Управління транспорту ОАЕ надало 7 автобусів для транспортування мешканців від вежі 02 до готелів в Аджмані та Шарджі.
Пожежа в ОАЕ: дивіться відео
Потужні пожежі у Дубаї
- Нагадаємо, що раніше спалахнула пожежа у 35-поверховій будівлі в Дубаї поблизу Бурдж-Халіфа. Як виявилось, загорівся хмарочос найбільшого девелопера арабського світу Emaar.
- Також у Дубаї масштабний вогонь охопив два житлових хмарочоси. Спочатку зайнявся один хмарочос, але через сильний вітер пожежа перекинулася на сусідню вежу.
- А в районі Dubai Marina спалахнула пожежа в одному із хмарочосів під назвою Zen Tower.