Про це пише 24 Канал із посиланням на керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка.

Що відомо про пожежу?

Моніторингові ресурси повідомили про масштабну пожежу на газопереробному заводі в російському Оренбурзі в понеділок, 20 жовтня. Низку відео поширили в телеграм-каналах.

Обережно! Нецензурна лексика. Пожежа в Оренбурзі: дивіться відео

У телеграм-каналах стверджують, що перед пожежею не було ані повітряної тривоги, ані атаки дронів чи ракет.

"Тому просто дійсно щось прекрасне трапилось. Магія, полагаю", – зазначив Андрющенко.

Пожежі в Оренбурзі: що відомо?