Про це пише 24 Канал із посиланням на керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка.
Що відомо про пожежу?
Моніторингові ресурси повідомили про масштабну пожежу на газопереробному заводі в російському Оренбурзі в понеділок, 20 жовтня. Низку відео поширили в телеграм-каналах.
Обережно! Нецензурна лексика. Пожежа в Оренбурзі: дивіться відео
У телеграм-каналах стверджують, що перед пожежею не було ані повітряної тривоги, ані атаки дронів чи ракет.
"Тому просто дійсно щось прекрасне трапилось. Магія, полагаю", – зазначив Андрющенко.
Пожежі в Оренбурзі: що відомо?
Нагадаємо, що 19 жовтня дронова атака пошкодила найбільший газопереробний завод у світі в Оренбурзькій області Росії, що належить "Газпрому". Тоді також спалахнула пожежа.
Унаслідок атаки завод тимчасово припинив прийом сирого газу з казахстанського родовища Карачаганак, а інформація про характер пошкоджень та терміни відновлення роботи поки що не надана.
Крім того, у квітні на ТЕЦ в російському Оренбурзі стався вибух і пожежа, причиною якого називають замикання на трансформаторній підстанції.