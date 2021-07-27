Пожежа на острові Хортиця: поліція проводить перевірку

У національному заповіднику "Хортиця" 27 липня горів сосновий ліс. Поліція Запорізької області проводить перевірку за фактом пожежі.

Вогонь вдень охопив велику площу території острова. Внаслідок цього було знищено близько 1 гектара лісового масиву.

До теми На острові Хортиця горів сосновий ліс: фото

Поліція з'ясовує деталі пожежі на Хортиці

Масштабна пожежа в сосновому лісі трапилася близько 13:30. На місце події негайно виїхали:

керівництво обласної поліції і районного управління;

співробітники слідчо-оперативної групи.

Пожежникам вдалося локалізувати вогонь близько 14:50. А вже о 15:40 вогнеборці повністю ліквідували займання.

Відомо, що жертв чи постраждалих внаслідок пожежі немає. Поліція Запорізької області наразі встановлює всі обставини й причини інциденту в регіоні. Правоохоронці ретельно перевіряють всі деталі.



Пожежа на острові Хортиця / Фото ДСНС



Рятувальники ліквідували пожежу в сосновому лісі на Хортиці / Фото ДСНС

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