Дні пожеж у Росії тривають: в Петербурзі спалахнула труба в житловому будинку
Пожежі у Росії не припиняються. 20 листопада у Санкт-Петербурзі в житловому будинку спалахнула труба.
Про це повідомила низка місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 канал. Інформацію вже підтвердили й в російському МНС.
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У Петербурзі трапилася пожежа
В центрі Петербурга 20 листопада трапилася пожежа в історичній будівлі. Інцидент трапився на Заміському проспекті, біля перехрестя П'ять кутів.
На П'яти кутах сталася пожежа / Фото росЗМІ
В будинку розташовані заклади, де продають млинці та кебаби. Ймовірною причиною займання стали жирові відкладення в трубі. Саме вони й спалахнули.
До місця приїхали кілька пожежних машин, швидка та ДПС. Дорогу до будинку перекрили.
Дивіться відео пожежі в Петербурзі
В МНС пізніше розповіли, що в будинку №18 спалахнула вентиляційна труба на даху. Пожежників викликали о 18:18. На місце займання прибули:
- 5 машин спецтехніки,
- 25 вогнеборців.
Пожежу вже загасили / Фото росЗМІ
До 18:50 полум'я повністю загасили. Інформації про постраждалих наразі немає.Цікаво! За даними комітету з охорони пам'яток, будинок, в якому сталася пожежа, є об'єктом культурної спадщини. Хоч пожежники й загасили пожежу, на проспекті утворився потужний затор. Автобуси та тролейбуси навіть змінили маршрут.
Пожежа трапилася в культурній пам'ятці: відео
У Москві також була потужна пожежа
У Москві 20 листопада виникла пожежа в районі Комсомольської площі. Причини займання поки невідомі.
Російські ЗМІ стверджують, що у районі трьох вокзалів загорівся склад. На місце виїхали пожежники. Дим було видно далеко від місця події.
Спалахнула двоповерхова цегляна будівля, в якій є не лише склади, але й магазини. Зокрема, пожежники врятували 7 людей, які опинилися у вогняній пастці. Крім того, місцеві мешканці кажуть, що на Комсомольській площі чути запах сірки.
Вогонь поширився на площу до 2 тисяч квадратних метрів. Полум'я було настільки сильним, що пожежники просили залучити авіацію для його ліквідації.
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