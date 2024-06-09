Під Броварами вночі горів склад площею 4 000 квадратних метрів

Вночі 9 червня у Київській області спалахнув склад, на якому зберігалися піддони. Загальна площа пожежі сягала 4 000 метрів квадратних.

Рятувальники ліквідували пожежу. У ДСНС також показали фото, зроблені під час гасіння вогню.

Дивіться також У відділенні "Нової пошти" в Луцьку вибухнула граната

Пожежа у Київській області

Як розповіли у ДСНС, вночі 9 червня до них надійшло повідомлення про загорання складу з піддонами на території Зазимської територіальної громади, що у Броварському районі. Загальна площа загоряння склала 4000 квадратних метрів.

Пожежу вдалося погасити о 04:55. Окрім рятувальників, до ліквідації загоряння залучили сільські пожежні команди "Зазими", "Погреби", "Пухівка".

Ліквідація пожежі у Броварському районі / фото ДСНС

"На гасіння залучалось 29 рятувальників та 9 одиниць техніки", – констатували надзвичайники.

Пожежі в Україні