Під Броварами вночі горів склад площею 4 000 квадратних метрів

9 червня 2024, 15:15
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Джерело:

ДСНС

Вночі 9 червня у Київській області спалахнув склад, на якому зберігалися піддони. Загальна площа пожежі сягала 4 000 метрів квадратних.

Рятувальники ліквідували пожежу. У ДСНС також показали фото, зроблені під час гасіння вогню. 

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Пожежа у Київській області

Як розповіли у ДСНС, вночі 9 червня до них надійшло повідомлення про загорання складу з піддонами на території Зазимської територіальної громади, що у Броварському районі. Загальна площа загоряння склала 4000 квадратних метрів. 

Пожежу вдалося погасити о 04:55. Окрім рятувальників, до ліквідації загоряння залучили сільські пожежні команди "Зазими", "Погреби", "Пухівка".

Ліквідація пожежі у Броварському районі / фото ДСНС

"На гасіння залучалось 29 рятувальників та 9 одиниць техніки", – констатували надзвичайники. 

Пожежі в Україні

  • 8 червня у Харкові спалахнула сильна пожежа площею 1 800 квадратних метрів.  Густий чорний стовп диму було видно з усіх районів міста. У ДСНС повідомили, що на відкритій території загорілись відходи пластику і плівки. Вогонь частково перекинувся на 2 будівлі СТО й адміністративну будівлю.
  • 7 червня після нічної атаки ворога пожежа спалахнула на промисловому об'єкті в Київській області. Рятувальники декілька годин намагалися впоратися з загорянням. Стовп диму було видно за десятки кілометрів. На щастя, обійшлося без постраждалих.
  • 6 червня ворог масштабно обстріляв Херсон. Одночасно за різними адресами виникло 5 пожеж. Зокрема, стало відомо, що росіяни знищили ще один "Епіцентр" у Херсоні. Він не працював з травня минулого року, коли був сильно пошкоджений артилерійським обстрілом.

Автор: Дмитро Усик