Під Броварами вночі горів склад площею 4 000 квадратних метрів
Джерело:ДСНС
Вночі 9 червня у Київській області спалахнув склад, на якому зберігалися піддони. Загальна площа пожежі сягала 4 000 метрів квадратних.
Рятувальники ліквідували пожежу. У ДСНС також показали фото, зроблені під час гасіння вогню.
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Пожежа у Київській області
Як розповіли у ДСНС, вночі 9 червня до них надійшло повідомлення про загорання складу з піддонами на території Зазимської територіальної громади, що у Броварському районі. Загальна площа загоряння склала 4000 квадратних метрів.
Пожежу вдалося погасити о 04:55. Окрім рятувальників, до ліквідації загоряння залучили сільські пожежні команди "Зазими", "Погреби", "Пухівка".
Ліквідація пожежі у Броварському районі / фото ДСНС
"На гасіння залучалось 29 рятувальників та 9 одиниць техніки", – констатували надзвичайники.
Пожежі в Україні
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- 7 червня після нічної атаки ворога пожежа спалахнула на промисловому об'єкті в Київській області. Рятувальники декілька годин намагалися впоратися з загорянням. Стовп диму було видно за десятки кілометрів. На щастя, обійшлося без постраждалих.
- 6 червня ворог масштабно обстріляв Херсон. Одночасно за різними адресами виникло 5 пожеж. Зокрема, стало відомо, що росіяни знищили ще один "Епіцентр" у Херсоні. Він не працював з травня минулого року, коли був сильно пошкоджений артилерійським обстрілом.