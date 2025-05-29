Масштабна пожежа в Петербурзі: горить завод із виробництва мікроелектроніки

Уночі четверга, 29 травня, у Калінінському районі Петербурга розпочалася пожежа. Загоряння сталося на території заводу радіоелектроніки та мікросхем "Авангард".

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Спершу очевидці чули гучні вибухи, однак причетність БпЛА заперечують.

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Що відомо про пожежу

За словами місцевих жителів, загоряння в будівлі на Кондратьєвському проспекті розпочалося близько 01:00. Здійнявся великий стовп густого чорного диму, а в повітрі сильно пахло гаром.

На місце події прибули екстрені служби, пожежі присвоїли 2-й ранг. Окрім того, в районі надзвичайної ситуації перекрили рух транспорту.

У Петербурзі горить завод "Авнгард": дивіться відео

Близько 01:30 за місцевим часом пожежу локалізували на площі 100 квадратних метрів, гасіння триває. Інформація про постраждалих не надходила.

Довідка: "Авангард" – одне з найстаріших підприємств із виробництва радіоелектроніки, мікросхем і різних приладів. Завод заснували в 1948 році.

Нагадаємо, уночі 28 травня Сили оборони України уразили важливі об'єкти воєнно-промислового комплексу Росії.

Постраждало АТ "Кронштадт" в місті Дубна Московської області, що спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Окрім того, зачепило й завод "Радуга" за 130 кілометрів від столиці країни агресорки, який виготовляє крилаті ракети різних класів.