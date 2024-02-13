Яскраво палає: у російській Анапі спалахнула масштабна пожежа

Повідомляється, що у російському місті Анапа спалахнула масштабна пожежа. Мовиться про загоряння в одній із багатоповерхівок.

Про це повідомили місцеві ЗМІ. Попередньо, площа пожежі становить близько тисячі квадратних метрів.

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В Анапі спалахнула пожежа

За попередньою інформацією, вогонь охопив верхню частину 11-поверхового житлового будинку, а саме – мансарду. З будівлі "осипається" дах.

Як повідомляють російські ЗМІ, на місце "інциденту" прибули екстренні служби. Вони проводять евакуаційні заходи.

У російській Анапі виникла пожежа: дивіться відео

Наразі пожежники намагаються приборкати полум'я. Відомо, що залучено близько 70 рятувальників і 22 одиниці техніки.

В Анапі загорівся житловий будинок: дивіться відео

Попередньо, постраждалих та загиблих внаслідок пожежі немає. Російське відомство з екстренних ситуацій повідомило, що загалом було врятовано 12 осіб.

За даними місцевих правоохоронців, цікавим є те, що будинок, який охопило полум'я, було побудовано без офіційного дозволу, тобто незаконно.

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