Наче мініапокаліпсис: під Москвою спалахнула потужна пожежа

У Московській області сильна пожежа – стовп диму видніється за кілька кілометрів. Місцеві жаліються, що їм нічим дихати.

Пожежа на заводі в селі Машково Московської області спалахнула зранку 22 квітня. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що відомо про пожежу

Повідомляється, що загорівся завод з переробки відходів. За інформацією російських ЗМІ, займання почалося в будівлі металевого цеху з утилізації пластику та гуми.

Спершу площа пожежі становила 600 квадратних метрів, а згодом вона розросталася до 1 500 квадратних метрів. На цій площі пожежу вдалось локалізувати. У відділі МНС Московської області заявили, що загрози займання сусідніх будівель немає. До ліквідації займання залучалися 38 осіб та 11 одиниць техніки.

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Місцеві жаліються на отруйний дим

В мережі жителі прилеглих територій жаліються на брудне повітря. Вони скаржаться, що їм нічим дихати й що вони змушені зранку вдихати отруйний дим. Також їх лякає те, що останнім часом у Росії багато масштабних пожеж.

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