Підготовка до контрнаступу: якими є збитки Росії через пожежу на нафтобазі у Севастополі

Пожежа на нафтобазі у мікрорайоні Севастополя Козача Бухта мала найвищий рівень складності. Згоріли понад 40 тисяч тонн палива. Це значно ускладнить дії Чорноморського флоту та російських угруповань на Півдні України.

Потужна "бавовна" у Севастополі стане великою логістичною проблемою для росіян. Про це 24 Каналу повідомив військовий оглядач Денис Попович.

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У росіян виникли серйозні труднощі

В тимчасово окупованому Севастополі 29 квітня зацвіла неабияка "бавовна". На нафтобазі у Козачій бухті розпочалась масштабна пожежа, яка знищила понад 10 резервуарів з нафтопродуктами загальною місткістю близько 40 тисяч тонн.

Пальне було призначено для потреб Чорноморського флоту Росії. Головна проблема в тому, що оскільки не відновлено повністю залізничний рух по Кримському мосту, то дуже велике питання щодо поновлення цих паливно-мастильних матеріалів,

– зазначив Денис Попович.

Він додав, що 40 тисяч тонн – це дуже велика кількість, яка вплине на дії Чорноморського флоту Росії, а він несе для України пряму ракетну загрозу. Саме з цього запускаються ракети "Калібр". Крім того, це, безумовно, матиме вплив на бойову діяльність угруповання на Півдні України – в окупованих регіонах Херсонської та Запорізької областей.

"Це серйозна втрата та логістична проблема", – наголосив військовий оглядач.

У росіян тепер виникатимуть труднощі на цьому напрямку. На думку Поповича, вибух у Севастополі та інші удари по логістиці росіян – частина підготовки до контрнаступу. Втім варто зауважити, що на сьогодні не було офіційних підтверджень, що до ударів по нафтобазі в Козачій Бухті причетна Україна.

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