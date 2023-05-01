Ми й надалі будемо демілітаризовувати Крим, – ГУР про вибухи на нафтобазі

Масштабна пожежа на сімферопольській нафтобазі суттєво підірвала логістику росіян. Панічні настрої ширяться півостровом – і недарма. Україна підготувала ще більш "бавовни" для витіснення загарбників із Криму.

Україна докладатиме максимум зусиль та засобів для деокупації усіх тимчасово окупованих територій, зокрема й Кримського півострова. Про це 24 Каналу розповів Андрій Юсов – представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Законна ціль Збройних Сил

Резервуари із паливом, які загорілися у Криму 29 квітня, – це лише один із багатьох випадків "бавовни" на тимчасово окупованих територіях України та Росії останнім часом. Подібних неприємних інцидентів для росіян підготовлено ще багато.

Згоріли 10 резервуарів та 40 тисяч тонн пального, що призначались для ворожого Чорноморського флоту, які прикривали морпіхи та сили ППО. Однак ми бачимо. що прикривали не надто ретельно. Ці цілі знищено, а Україна й надалі продовжуватиме демілітаризацію Криму від загарбників,

– наголосив Андрій Юсов.

Збройні Сили повернуть Крим до складу нашої країни, згідно з міжнародним правом та статутом ООН.

Представник ГУР МОУ підкреслив, що для України – це законні цілі та відповідно законні дії українських сил безпеки та оборони. Це стосується як Криму, так і інших тимчасово окупованих територій. Збройні Сили докладатимуть усіх можливих зусиль для деокупації цих земель.

Андрій Юсов про деокупацію українських територій: дивіться відео

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