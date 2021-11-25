Пожежа на шахті у Росії: кількість загиблих зросла, десятки гірників – під землею

На шахті "Листвяжна", що на російському Кузбасі, сталась масштабна пожежа. Жертвами вже стали щонайменше 11 людей, проте ця цифра може зрости, адже деякі гірники досі під землею.

Про збільшення кількості загиблих повідомив губернатор Кемеровської області Сергій Цивільєв. Після смертельного інциденту російські правоохоронці порушили кримінальну справу.

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Раніше було відомо про 10 загиблих

Раніше було відомо про 10 загиблих. Зниклими вважали близько 40 гірників. Загалом під час задимленні у вентиляційному штреку у шахті перебували 285 гірників. 230 з них вдалось швидко підняти.

Тим часом рятувальні роботи довелось припинити. ЗМІ називають різні причини цього. ТАСС з посиланням на власні джерела пише, що співробітники МНС не можуть працювати через загрозу вибуху. На російському телебаченні повідомили інше: що, мовляв, рятувальникам потрібно перезарядити балони з киснем.

За фактом загибелі гірників порушили кримінальну справу за порушення правил промислової безпеки небезпечних промислових об'єктів, внаслідок чого загинули люди.

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Що відомо про пожежу на шахті "Листвяжна":