БпЛА могли пролетіти понад 500 кілометрів: де розміщені склади зі зброєю, які згоріли у Росії
Вночі 16 листопада у Волгоградській області було неспокійно – у Котлубані спалахнули склади зі зброєю та боєприпасами. Відомо, що перед виникнення вогню росіяни намагалися збити там безпілотники.
Якщо припустити, що "невідомі дрони" летіли з підконтрольної Україні території, то відстань становить понад 400 – 500 кілометрів, в залежності від точки. Розташування згорілого складу зброї на карті – показує 24 Канал.
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Де розташовані склади БК
Вночі, 16 листопада, у Котлубані, що у Волгоградській області, спалахнули склади зброї та боєприпасів. Місцеві повідомляють, що чули перед цим звуки прольоти дрона, а сама місцева влада спочатку звітувала про успішну ліквідацію всіх безпілотників. Однак згодом їм довелося визнати, що принаймні один потрапив у склад при військовій частині.
Пожежу намагалися ліквідувати протягом 4 годин. Російські ЗМІ пишуть, що з місця евакуювали близько 600 осіб, за їх словами, без постраждалих. Однак родичі військових, що перебували у військовій частині в Котлубані, не можуть додзвонитися до них.
Де розташований "вогняний" склад: дивіться на карті
Що відомо про нічну атаку
- В ніч на 16 листопада, близько 01:00, зайнялась пожежа на об’єкті міністерства оборони Росії поблизу населеного пункту Котлубань, що розташований за 40 кілометрів від Волгограда. Спочатку росіяни писали, що пошкоджень немає, однак правду не приховаєш.
- Згодом стало відомо, що палахкотить склад зброї, розташований там. На опублікованих кадрах було чітко видно наслідки детонації боєприпасів. Ймовірно, вибухав арсенал ГРАУ військової частини під номером 57229-51.
- У ГУР офіційно не стали підтверджувати, що пожежа стала наслідком прильоту українського дрона. Однак там і не заперечили цю тезу. Представник Андрій Юсов лише наголосив, що "одного арсеналу ворог сьогодні позбавився".