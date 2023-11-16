БпЛА могли пролетіти понад 500 кілометрів: де розміщені склади зі зброєю, які згоріли у Росії

Вночі 16 листопада у Волгоградській області було неспокійно – у Котлубані спалахнули склади зі зброєю та боєприпасами. Відомо, що перед виникнення вогню росіяни намагалися збити там безпілотники.

Якщо припустити, що "невідомі дрони" летіли з підконтрольної Україні території, то відстань становить понад 400 – 500 кілометрів, в залежності від точки. Розташування згорілого складу зброї на карті – показує 24 Канал.

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Де розташовані склади БК

Вночі, 16 листопада, у Котлубані, що у Волгоградській області, спалахнули склади зброї та боєприпасів. Місцеві повідомляють, що чули перед цим звуки прольоти дрона, а сама місцева влада спочатку звітувала про успішну ліквідацію всіх безпілотників. Однак згодом їм довелося визнати, що принаймні один потрапив у склад при військовій частині.

Пожежу намагалися ліквідувати протягом 4 годин. Російські ЗМІ пишуть, що з місця евакуювали близько 600 осіб, за їх словами, без постраждалих. Однак родичі військових, що перебували у військовій частині в Котлубані, не можуть додзвонитися до них.

Де розташований "вогняний" склад: дивіться на карті

Що відомо про нічну атаку