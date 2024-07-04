У Сумах спалахнула пожежа в ТЦ "Атріум": над містом піднявся чорний дим
Джерело:Олексій Дрозденко
Над Сумами місцеві жителі помітили хмари чорного диму. Місцева влада попередила про пожежу у господарчій будівлі.
Згодом з'ясувалося, що загоряння сталося в торговельному центрі "Атріум".
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Що сталося у Сумах
За словами голови МВА Олексія Дрозденка, внаслідок ремонтних робіт у торговому центрі відбулося спрацювання порошкової системи пожежогасіння.
До місця було направлено підрозділи ДСНС.
До та після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів з будівлі відбувалася евакуація відвідувачів і працівників.
Попередньо, постраждав один працівник ТЦ.
Нагадаємо, що потужна пожежа спалахнула у Подільському районі Києва. Як розповіли у КМДА, трапилося загоряння у двоповерховій складській будівлі. Орієнтовна площа, яку охопило полум'я, становила 500 квадратних метрів. На місці працювало 14 одиниць техніки та 55 рятувальників. Станом на 18:24 пожежу ліквідували.
Під час гасіння рятувальники виявили потерпілого з підозрою на отруєння продуктами горіння та передали його медикам.