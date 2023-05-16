В окупованому Маріуполі спалахнула пожежа в ТЦ: у небо піднявся величезний стовп диму

У тимчасово окупованому Маріуполі 16 травня трапилася пожежа. Клуби диму було видно з усіх районів міста.

Займання виникло не внаслідок "бавовни". До 16:00 його ліквідували.

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У Маріуполі спалахнув ТЦ

У тимчасово окупованому Маріуполі загорівся торговий центр "Східний". Хмари диму було видно з багатьох районів міста.

Дивіться фото з місця події / Фото з соцмереж

Місцеві одразу почали публікувати фото та відео з місця події. За їхніми словами прильоту не було.

У Маріуполі спалахнув ТЦ: відео

У телеграм-каналі "Маріуполь. Спротив" назвали масштабну пожежу "божою карою".

Це приміщення будувалось таким собі Олександром Л. Тим самим, який дуже тісно пов'язаний з терном (Тернавський Ю.). Олександре, попередження з гори номер раз",

– мовиться у повідомленні.

Клуби диму бачили з різних районів міста

Однією з версій є замикання проводки. Деякі жителі Маріуполя також пишуть, що біля ТЦ нібито загорілося сміття, внаслідок чого полум'я перекинулося на будівлю.

На місці події працювали пожежники: відео

Близько 16:00 пожежникам вдалося загасити займання. Постраждалих внаслідок цього інциденту нібито не було.

Пожежу загасили: відео

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