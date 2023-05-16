В окупованому Маріуполі спалахнула пожежа в ТЦ: у небо піднявся величезний стовп диму
У тимчасово окупованому Маріуполі 16 травня трапилася пожежа. Клуби диму було видно з усіх районів міста.
Займання виникло не внаслідок "бавовни". До 16:00 його ліквідували.
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У Маріуполі спалахнув ТЦ
У тимчасово окупованому Маріуполі загорівся торговий центр "Східний". Хмари диму було видно з багатьох районів міста.
Дивіться фото з місця події / Фото з соцмереж
Місцеві одразу почали публікувати фото та відео з місця події. За їхніми словами прильоту не було.
У Маріуполі спалахнув ТЦ: відео
У телеграм-каналі "Маріуполь. Спротив" назвали масштабну пожежу "божою карою".
Це приміщення будувалось таким собі Олександром Л. Тим самим, який дуже тісно пов'язаний з терном (Тернавський Ю.). Олександре, попередження з гори номер раз",
– мовиться у повідомленні.
Клуби диму бачили з різних районів міста
Однією з версій є замикання проводки. Деякі жителі Маріуполя також пишуть, що біля ТЦ нібито загорілося сміття, внаслідок чого полум'я перекинулося на будівлю.
На місці події працювали пожежники: відео
Близько 16:00 пожежникам вдалося загасити займання. Постраждалих внаслідок цього інциденту нібито не було.
Пожежу загасили: відео
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Росіянам неспокійно в Маріуполі: коротко
- Чергова "бавовна" 13 травня завітала до села Республіка. Туди виїхали 20 швидких, однак медикам не вдалося врятувати багатьох окупантів – загинули близько 50 росіян.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що загарбники зараз намагаються розміновувати територію неподалік "Азовсталі", аби могти спокійно мародерити. Внаслідок цього вороги щотижня підриваються на мінах.
- Варто зауважити, що останніми місяцями в Маріуполі з'являється дедалі більше оборонних споруд. Окупанти зводять укріплення, рови, бетонні бункери з вогневими точками. Росіяни готуються до українського контрнаступу.